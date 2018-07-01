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Пензенца беспокоит состояние Горбатова моста

1 июля в 13:03 386 просмотров
Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы обратить внимание местной власти на состояние Горбатого моста — его арки находятся в ужасном состоянии.

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Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы обратить внимание местной власти на состояние Горбатого моста — его арки находятся в ужасном состоянии.

«Уважаемые представители власти, обратите внимание на состояние арок под Горбатым мостом (на пересечении улицы Свободы и Горбатого переулка).

Каждый день там проезжает достаточно большой поток машин, а состояние железных ограждений оставляет желать лучшего, после ряда случаев (когда застревала ни одна фура в том месте) все железные ограждения повреждены и деформированы, сейчас это все держится на честном слове…

Честно говоря, состояние пугает, и, проезжая там, кажется, что все это в какой-то момент может обрушиться. Кто несет ответственность за состояние данных объектов? К какому сроку это все исправят?» — написал горожанин.

Обращение редакция направила ответственным лицам.

Фотография: скнриншот https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=45.034216%2C53.198295&z=15&mode=search&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0&sll=50.101819%2C53.195522&sspn=0.314484%2C0.111748&ol=biz&oid=141031099968&panorama%5Bpoint%5D=45.033287%2C53.197314&panorama%5Bdirection%5D=289.132081%2C-5.494387&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.831952

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