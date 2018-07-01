Пензенца беспокоит состояние Горбатова моста

Житель Пензы обратился в « Жалобную книгу » информационного агентства, чтобы обратить внимание местной власти на состояние Горбатого моста — его арки находятся в ужасном состоянии.

«Уважаемые представители власти, обратите внимание на состояние арок под Горбатым мостом (на пересечении улицы Свободы и Горбатого переулка).



Каждый день там проезжает достаточно большой поток машин, а состояние железных ограждений оставляет желать лучшего, после ряда случаев (когда застревала ни одна фура в том месте) все железные ограждения повреждены и деформированы, сейчас это все держится на честном слове…

Честно говоря, состояние пугает, и, проезжая там, кажется, что все это в какой-то момент может обрушиться. Кто несет ответственность за состояние данных объектов? К какому сроку это все исправят?» — написал горожанин.

Обращение редакция направила ответственным лицам.