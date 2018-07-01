Из Пензы вывезли несколько тонн зараженной гречихи (видео)

При проверке сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии карантинный сорняк — повилику. Этот паразит снижает урожай и качество продукции, к тому же, попав в пищу, может вызвать отравление. Уберечь от этих проблем сельскохозпредприятие помогли сотрудники Россельхознадзора.

Перевозить этот груз будут, как можно аккуратнее, в мешках лежат элитные семена гречихи. Только вот партия на сельхозпредприятие в село Богословка поступила с браком. Посадочный материал заражен. Виной всему вот этот паразит — повилика, переносчик вирусных болезней растений.

«Про карантинные растения и сорняки знал только из литературы, а вот сейчас на 33-м году работы впервые столкнулся вживую. Гречиха пошла бы на переработку, продали бы ее в разные регионы. Ущерба как такового нет, кроме того, что мы упускаем время», — рассказал агроном-полевод сельскохозяйственного предприятия Иван Смирнов.

За тем, чтобы вместе с грузом в Пензенский регион не завезли семена сорняков, возбудителей болезней растений и насекомых-вредителей следят специалисты Россельхонадзора. Этот случай называют чрезвычайным. Обнаружить зараженный семенной материал удалось впервые за несколько последних лет. Если бы семь тонн семян гречихи, как и планировали аграрии, засеяли на участке в 100 гектаров, ущерб был бы неизбежен, сообщает «Экспресс».

«Были бы проблемы, если бы в дальнейшем эти семена были обнаружены в продукции, которую предприятие куда-нибудь отправило бы. Такими семенами могли отравиться животные», — отметил государственный инспектор отдела управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Евгений Сухолозов.

Видео предоставлено телеканалом.