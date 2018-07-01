Как пишет lipetsktime.ru, авария произошла в районе ЛТЗ. Mitsubishi столкнулся с Газелью. По предварительным данным, иномарка пошла на обгон, зацепила «ГАЗель» и врезалась в дерево.
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В Липецке в аварии погиб начальник отдела образования
В Липецкой области 29 июня погиб Сергей Косарев, начальник регионального управления образования и науки. Скончался также водитель его авто.
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