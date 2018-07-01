Пензу 2 июля посетит детский омбудсмен Анна Кузнецова

Пензу с рабочим визитом 2 июля намерена посетить уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как сообщает аппарат детского омбудсмена, она примет участие в открытии летней школы «TeenГрад — 2018» (0+) на ул. Одоевского, 1.

Затем запланирована рабочая встреча с губернатором Иваном Белозерцевым, в ходе которой стороны обсудят ход летней оздоровительной кампании. После намечено посещение лагеря «Звездочка» и личный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Предыдущий визит уроженки Пензенской области в регион состоялся в начале марта. Анна Кузнецова осмотрела перинатальный центр и обсудила с губернатором вопросы поддержки семей с детьми.