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В Пензе ветераны Афганистана помогли сослуживцу (видео)

1 июля в 17:59 278 просмотров
, который после трех инсультов потерял способность ходить.

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Пензенский Союз ветеранов Афганистана помог своему товарищу, который после трех инсультов потерял способность ходить.

Инвалидную коляску ему предстояло ждать около года. Без нее выйти из дома для мужчины было практически невозможно. Афганцы не стали медлить, теперь, уверенны они, жизнь инвалида станет немного легче.

За Нусруллу Мустанова воспоминаниями делятся его друзья, тоже афганцы. После трех инсультов мужчина разговаривает мало. Нусрулле 56 лет, он родился в Узбекистане. На фото он молодой, полный сил, рядом со служебной машиной БМП.

Здоровье подорвалось три года назад. Сначала слабину дало зрение. Нусрулла проходил лечение в областном госпитале для ветеранов войн, областной офтальмологической больнице, прошел курсы реабилитации в пензенских и подмосковном санаториях, в этом ему помогал политик Сергей Есяков.

Ампутировать пальцы пришлось после второго инсульта, практически сразу произошел третий. После этого афганец уже не смог ходить. Выходом стала поддержка сослуживцев. Они передали своему товарищу инвалидную коляску.

Сослуживцы Нусруллы Мустанова надеются, что теперь он станет чаще бывать на свежем воздух, и возможно, это станет шагом к дальнейшей реабилитации, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено каналом.


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