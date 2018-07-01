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Мэр предложил сделать отдых в «Юности» круглогодичным

1 июля в 14:25 276 просмотров
«Юность», чтобы оценить состояние его материальной базы и качество отдыха детей.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 1 июля посетил лагерь «Юность», чтобы оценить состояние его материальной базы и качество отдыха детей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, директор лагеря Александр Лисицкий сообщил, что перебои с подачей электричества бывают редко, но критичны, так как кухня работает на электроплитах. Для решения проблемы Виктор Кувайцев предложил установить альтернативный источник электроэнергии.

«Лагерь должен быть обеспечен непрерывной подачей ресурсов. Это касается не только электричества, но и водоснабжения, газа», — сказал мэр, отметив, что водонапорную башню нужно привести в порядок.

«Мы видим, что ежегодно лагерь пользуются спросом, ребята здесь охотно отдыхают, родители спокойны, что их дети, находясь под хорошим присмотром, развиваются, занимаются активными видами деятельности, танцами, спортом. И нам нужно стремиться к тому, чтобы такие оздоровительные базы капитального характера как «Юность» могли использоваться круглогодично. Этот вопрос мы будем прорабатывать, подчеркнул Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_prorabotat_vozmozhnost_kruglogodichnogo_ispolzovaniya_lagerya_yunost/

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