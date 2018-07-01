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В Вадинском районе организуют зоологический заказник

1 июля в 17:15 154 просмотра

В Вадинском районе Пензенской области образуют государственный природный зоологический заказник регионального значения. Он будет действовать 10 лет.

Об это сообщается в проекте постановления регионального правительства, проходящего антикоррупционную экспертизу.

В документе сообщается, что заказник создают для сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и исчезающих видов животных. Его площадь — 13,3 тыс. га, находится в районе сел Большая Козлейка, Малая Козлейка, Коповка, Кашаевка, Рахмановка.

Здесь запрещено будет охотиться, ловить рыбу, проезжать на машине, вскапывать грунт, заготавливать древесину, строить, размещать пасеки и так далее.


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