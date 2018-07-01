С 1 июля начали действовать электронные ПТС

Первыми начнут оформлять ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств. Переход обещают сделать плавным, сообщает РИА Новости.
Первое время большая часть машин будет продаваться с бумажным паспортом.
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В России с 1 июля в тестовом режиме запущена система оформления электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Полный переход на виртуальные документы запланирован с ноября 2019 года.
Первыми начнут оформлять ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств. Переход обещают сделать плавным, сообщает РИА Новости.
Первое время большая часть машин будет продаваться с бумажным паспортом.