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С 1 июля начали действовать электронные ПТС

1 июля в 15:26 218 просмотров
(ЭПТС). Полный переход на виртуальные документы запланирован с ноября 2019 года.

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В России с 1 июля в тестовом режиме запущена система оформления электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Полный переход на виртуальные документы запланирован с ноября 2019 года.

Первыми начнут оформлять ЭПТС крупнейшие изготовители транспортных средств. Переход обещают сделать плавным, сообщает РИА Новости.

Первое время большая часть машин будет продаваться с бумажным паспортом.


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