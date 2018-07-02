Это не сон? Россия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ

Российская сборная по футболу одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти.

Россияне прошли в четвертьфинал ЧМ, одолев испанских футболистов в матче, который завершился 1 июля в московских «Лужниках».

На 11-й минуте матча мяч отскочил от ноги Сергея Игнашевича и попал в ворота, был зафиксирован автогол.

В конце первого тайма российским спортсменам удалось сравнять счет — Артем Дзюба реализовал пенальти. В основное и дополнительное время счет оставался равным.

В серии послематчевых пенальти Россия обошла Испанию. Таким образом, наша сборная попала в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу.

Напомним, ранее в групповом этапе ЧМ Россия обыграла Саудовскую Аравию и Египет, после чего проиграла Уругваю.



Российские футболисты вышли в плей-офф и четвертьфинал домашнего Чемпионата мира впервые в истории.