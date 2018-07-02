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Пензенцы эмоционально празднуют победу россиян над испанцами на ЧМ

1 июля в 21:15 562 просмотра
невероятную победу россиян в матче с Испанией на Чемпионате мира по футболу.

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В Пензе вечером 1 июля творится что-то невообразимое: город утопает в звуках автомобильных сирен и кричалках — горожане очень эмоционально празднуют невероятную победу россиян в матче с Испанией на Чемпионате мира по футболу.

«Пенза утопает в звуках автомобильных сирен — так горожане торжествуют в связи с победой сборной России. А одна автомобильная компания проехала по городу с высоко поднятым украинским флагом — видимо, в знак интернационализма», — сообщает журналист «Экспресса» Юрий Конгуров.

На Юбилейной площади за ходом матча следили сотни горожан, которые эмоционально встречали каждую атаку россиян.

«За Сборную на площади сегодня болели, наверное, сотни пензенцев, если не больше. Промахи Испании встречали аплодисментами, собственно, как и успехи наших», — рассказала журналист Анна Воронова.

Ведущая ТРК «Экспресс» Анна Сазонова, в свою очередь, отметила, что на ул. Московской — толпы болельщиков скандируют кричалки и поют «Катюшу».

Победу российской сборной над одним из фаворитов турнира — сборной Испании горожане готовы праздновать всю ночь. В такой исход в прогнозах к матчу мало кто верил, но в душе на него надеялись все россияне. Сегодня — радость в каждом российском городе, селе, доме.

Фотография: фото Анны Сазоновой, Юрия Конгурова, Анны Вороновой

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