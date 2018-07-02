В Сердобске разберутся с поставщиком, отказывающимся готовить город к зиме

О подготовке района к отопительному сезону губернатору Ивану Белозерцеву доложил зампред Дмитрий Семенов.



«У «Теплосбытсервиса» готовность котельных составляет 55%, тепловых сетей — 78,5%, у МУП «Сердобская Теплосеть» готовность котельных — 50%, по сетям — 100%, у «Теплокома» — одна котельная, одна готова. Большой вопрос — по ЗАО «ЦентрМетроКом-Энерго», у него 11 котельных, график подготовки к отопительному сезону с администрацией не согласован. Они постоянно жалуются на низкий тариф», — сообщил зампред.



Ситуацию прокомментировал глава администрации района Александр Бедикин.



«Ситуация действительно очень сложная, предприятие хочет необоснованно повысить тариф, поэтому не готовит свои объекты к зиме. Вот сейчас у них появляются предложения, например, выкупить их активы. Пока сложно сказать, как с ними дальше взаимодействовать. Это просто шантаж, Иван Александрович», — отметил чиновник.



По словам руководителя регионального управления тарифов Натальи Клак, доводы о том, что тариф низкий, необоснованны.



Иван Белозерцев возмутился таким положением дел.



«Надо искать выходы из сложившейся ситуации. Это ваша зона ответственности. У нас в Каменском районе была такая же проблема. Увольнение главы там, в частности, было связано с этим вопросом. Николай Петрович [Симонов — председатель правительства Пензенской области], подключайтесь, если Семенов пробуксовывает. Если котельные будут работать в ноль, они город не подготовят. Проблеме несколько лет уже есть, давайте готовить предложения», — сказал губернатор.



Глава региона подчеркнул, что штабы по подготовке к отопительному сезону должны проходить регулярно, а на особый контроль поручил взять проблемные районы — Сердобск, Никольск, Пензу, Каменку, Нижний Ломов. Александру Бедикину он рекомендовал обратиться в прокуратуру по понуждению ЗАО «ЦентрМетроКом-Энерго» к подготовке объектов к зиме.