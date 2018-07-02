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В Чаадаевке двух парней обвинили в угоне и краже

2 июля в 10:21 354 просмотра

В Городищенском районе Пензенской области двух 20-летних парней обвинили в краже по предварительному сговору и угоне.

Установлено, что в середине апреля 2018 года молодые люди приехали в Чаадаевку к знакомым. Компания каталась по поселку, вскоре в легковушке закончился бензин. Ребята слили 20 литров топлива из встретившейся им припаркованной «ГАЗели». Также из этого автомобиля, вскрыв отверткой дверь, они вытащили бутылку водки, набор инструментов и сняли аккумуляторную батарею, которую поставили на свою машину.

Молодые люди залили топливо в свой автомобиль, но он не смог завестись — оказалось, что это была солярка. Им понадобилось еще одно авто, чтобы отбуксировать свое к дому. На их пути оказалась «Лада-210740», один из парней вскрыл ее дверь монтировкой и подогнал к своей машине. С помощью троса транспортные средства соединили и поехали на место.

«Однако на железнодорожном переезде буксировочный трос порвался, а у угнанного автомобиля оторвался задний бампер вместе с частью кузова. Тогда злоумышленники похитили из угнанного автомобиля инструменты и переднюю панель магнитолы, а автомобиль скатили к реке, чтобы его не сразу заметили», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Парней нашли по горячим следам. Все похищенное имущество у них изъяли, кроме бутылки водки, которую они успели выпить. Весь причиненный ущерб они возместили потерпевшим.

В настоящее время уголовное дело направлено в районный суд.


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