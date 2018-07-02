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Губернатор поручил найти выход из ситуации с долгом за газ в Кузнецке

2 июля в 10:45 298 просмотров

Просроченная задолженность за газ по Пензенской области составляет 1,127 млрд рублей. Остро проблема стоит в Кузнецком районе.

«В частности, долг местных бюджетов — 32,5 млн рублей, по теплоснабжающим организациям — 1,093 млрд рублей, областной бюджет должен 1,2 млн рублей» , — доложил зампред облправительства Дмитрий Семенов.

Из организаций один из самых крупных должников — АО «Гидромаш-Групп», Кузнецк — 432 млн по состоянию на 1 июня. Более 100 млн рублей компании должен кузнецкий МУП.

«Один из вариантов, как можно покрыть 103 млн рублей задолженности МУПа перед организацией: продать по процедуре банкротства с торгов муниципальное имущество», — объяснил чиновник, но о сроках решения проблемы сказать затруднился.

«Как начинаем заниматься конкретикой, у нас всегда подвисает. В Кузнецке надо решать кардинально проблему. Задолженность будет нарастать. Нужно выделить Кузнецк в отдельную тему, Николай Петрович [Симонов — председатель облправительства]. Давайте на условиях государственно-частного партнерства работать, концессионера затаскивать. Там нерентабельная котельная. Ну рассчитаемся, отдадим 100 млн, но город Кузнецк большой, там нужна другая генерация. Сформулируйте коммерческое предложение и выставите на сайте», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Фотография: фото Олега Харнаева

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