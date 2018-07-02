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Пензенские бюджетные организации обязали выплатить долг за свет до 1 августа

2 июля в 11:16 238 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил решить вопрос с задолженностью бюджетных организаций за электричество до 1 августа.

«Просроченная задолженность электроэнергии в Пензенской области — 196,822 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом, произошел рост на 54,9 млн рублей. Местный бюджет задолжал 10,3 млн, организации ЖКХ — 186,4 млн рублей, областной бюджет — 5,3 млн рублей», — сообщил зампред облправительства Дмитрий Семенов на совещании 2 июля.

Глава региона поручил закрыть вопрос с долгом бюджета до 1 августа.

«Любовь Михайловна [Финогеева — министр финансов региона], возьмите на контроль, по каждому образованию посмотрите, какие возможности финансовые, если их нет, давайте предложения по этой проблеме. Надо рассчитываться, мы привыкли работать в долг, это неправильно. Президент обратил внимание: за объем выполненных работ или оказанных услуг мы обязаны рассчитываться. Мы должны планировать бюджет так, чтобы у нас были средства на эти цели», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Ранее он поручил решить вопрос с долгами за газ.


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