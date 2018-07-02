Пензенская прокуратура обеспокоена объемом ремонта сетей «Горводоканала»

2 июля на совещании в правительстве Пензенской области первый заместитель прокурора региона Александр Морозов привел неутешительные цифры по ремонту сетей «Горводоканала».

«По итогам 2017 года было почти 3000 прорывов, на конец года заменено только 0,2% сетей. Нас сегодняшний день вообще ситуация непонятная, каким образом идет замена аварийных сетей, которые требуют перекладки. В прошлом году инвестпрограмму выполнили на 41,2%", — сообщил он.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, сейчас у «Горводоканала» — другие сособственники и другая инвестпрограмма.

«Сформирована инвестпрограмма на 280 млн рублей. Сейчас по ней работают, мы контролируем», — сказал градоначальник.

Губернатор Иван Белозерцев поручил взять вопрос с ремонтом водопроводных сетей на особый контроль.

«Надо взять на особый контроль, дать информацию в прокуратуру области, Ленинского района. Нам нужен не отчет, а реальное положение дел. 280 млн — это хорошая сумма. Надо каждый месяц контролировать ситуацию, обсуждать ее на комиссии Гордумы по ЖКХ», — подчеркнул глава региона.