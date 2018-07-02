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В Сети появилось видео момента жуткой аварии в Терновке

2 июля в 12:01 520 просмотров

В микрорайоне Терновка города Пензы произошло ДТП с участием пяти машин. Очевидец опубликовал в Сети видео с места происшествия.

Пользователь опубликовал запись с камеры регистратора на видеохостинге YouTube. Авария произошла 1 июля в 21.50 на улице Терновского.

На кадрах видно, как иномарка на перекрестке поворачивает на встречную полосу и врезается в машину.

«Водитель вел себя странно. Зацепил машину до поворота и, скорее всего, попытался скрыться. В результате — выезд на встречную полосу и еще две машины. Серьезно пострадавших нет», — рассказал очевидец.

В пресс-службе регионального управления МЧС ранее сообщали, что участниками ДТП были Audi-80, Nissan Juke, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=O52FvkPUgwg

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