Анна Кузнецова приехала в Пензу на открытие летней школы «TeenГрад»

110 школьников собрались в стенах училища олимпийского резерва в Пензе, чтобы принять участие в работе инновационных предприятий. 2 июля на торжественную церемонию открытия летней школы «TeenГрад» приехала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова напомнила об общей радости в стране — победе российской команды на Чемпионате мира по футболу над сборной Испании.

«Здесь собрались ребята, которые привезли свои идеи и мечты, и очень важно, чтобы сложились условия для того, чтобы они стали реальными. Рада видеть вас — ярких, интересных. Как думаете, что нужно для новых побед? Стремление, мечта, вера. Это правильно. Но мне бы хотелось добавить и пожелать вам еще верности выбранному делу и хороших наставников, это подарок судьбы — если рядом человек, за которым хочется идти. И чтобы вы стали такими маяками для других. Вы нужны для нашего завтра. Пусть у вас будет все для достижения новых побед», — обратилась она к участникам летней школы.

По мнению Анны Кузнецовой, таких проектов должно быть как можно больше, чтобы ребята в независимости от их проживания имели возможность реализовать идею и быть услышанными. Помимо пензенских школьников, в 2018 году в летнюю школу приехали дети из Республики Мордовия, Ульяновской, Саратовской областей, Севастополя.

Также школьников приветствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он подчеркнул, что практическая польза «TeenГрада» — в том, что ребята здесь смогут реализовать свои идеи и замыслы.

«Думаю, что дни в этой школе не пройдут даром, стоит задача — собрать творческую, инициативную молодежь. Под руководством педагогов двигайтесь дальше, развивайтесь. Есть возможность заняться обсуждением идей, нам нужны специалисты, инженеры, они очень востребованы. Без новых идей, инженерной мысли невозможно России конкурировать со странами Европы. Надежда — на вас. Очень важно сопровождать творческие идеи молодежи, будем это поддерживать, проводя и другие мероприятия», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев пожелал ребятам творческой работы, реализации идей и отметил, что приезд на открытие «TeenГрад» Анны Кузнецовой придает особое настроение сегодняшнему дню.

Кроме того, детский омбудсмен осмотрела территорию школы олимпийского резерва, пообщалась с юными футболистами, которые занимаются здесь, и сделала совместное фото на память.

«TeenГрад» организуют уже седьмой год подряд. Сегодня, 2 июля, ребята приступят к работе над девятью стартап-проектами, в их числе — приложение для подбора подарков, очки-навигатор, цифровой помощник, электроскейт, рюкзак-зарядка.

Также в ходе визита Анны Кузнецовой в Пензу на 2 июля намечена рабочая встреча с губернатором Иваном Белозерцевым, в ходе которой стороны обсудят ход летней оздоровительной кампании. После — посещение лагеря «Звездочка» и личный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.