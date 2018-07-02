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Белозерцев поручил усилить подготовку области к зиме

2 июля в 12:20 282 просмотра
, что важно использовать летнее время для активной подготовки к отопительному сезону.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что важно использовать летнее время для активной подготовки к отопительному сезону.

«Сани надо готовить к зиме летом. И сети, котельные, жилой фонд надо готовить к зиме сейчас, пока тепло. Причем работать таким образом, чтобы средства на ремонт тротуаров и дорог были эффективно использованы. Чтобы не так, чтобы дорогу отремонтировали, а через неделю делаем вскрышные работы. Особое внимание обращаю на работу с компанией «Т Плюс», нужно решать вопрос со снятием ареста со счетов «МКП Теплоснабжение», готовить сети.

Опрессовку возьмите на контроль: по документам, давление дают в два-три раза больше нормативного — и все нормально, а зимой, когда ниже норматива — трубы рвутся. О чем это говорит? Что документы фиктивные. Спрос особый будет за такой подход», — отметил глава региона.

Также Иван Белозерцев поручил активизировать работу по выплате долгов, в том числе — создать реестр по задолженности федеральных предприятий, направить письма всем руководителям.

«Нам надо активизировать работу штаба, работать агрессивно: тем, кто стучится, тем и открывают дверь. Погашение задолженности — один из важнейших вопросов. Все между собой взаимосвязано», — подчеркнул он.

Для контроля над ситуацией губернатор поручил организовать в начале августа совещание в правительстве с его участием, и проводить такие мероприятия каждый месяц, чтобы отслеживать динамику.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zhkkh/93451/

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