«Дамате» запустила линию по вводу цельного зерна пшеницы в корма для индейки

ГК «Дамате» приобрела новое оборудование длясвоего комбикормового завода в Нижнем Ломове. Две действующие линии грануляции с плановой мощностью 25 тонн в час оснащены новой опцией — ввод цельной пшеницы. Новая система включает модуль обработки пшеницы, обеспечивающий ее полноценное обеззараживание. Нововведение уже позволило увеличить объемы производства кормов до 1000 тонн в сутки, значительно повысив их качество.

Оборудование было приобретено у голландской компании VanAarsen — одного из ведущих производителей оборудования для производства кормов для животных. Оборудование было изготовлено специально для ГК «Дамате». Инжиниринг, производство и поставка заняли около полугода, три месяца потребовались на монтаж и пусконаладочные работы. Инвестиции в проект составили порядка 60 млн рублей.

Сегодня корм для индейки, выращиваемой в ГК «Дамате» на 10% состоит из цельного зерна, новое оборудование позволит увеличивать его долю на финишных фазах до 40%.Новый подход позволил заметно снизить себестоимость кормов для индейки за счет увеличения производительности участков дробления, смешивания и грануляции.

Введение цельного зерна в рацион индейки инициировали специалисты по выращиванию ГК «Дамате». Его добавление положительно сказывается на здоровье поголовья, и в конечном итоге — на качестве конечного продукта.

«Птицеводам всего мира хорошо известны преимущества использования цельной пшеницы при мясном откорме птицы разных видов. Кроме экономической составляющей, важнейшим положительным фактором является улучшение состояния здоровья и целостности желудочно-кишечного тракта индейки, а значит — лучшее усвоение питательных веществ корма», — отметил директор по производству ГК «Дамате» Эдуард Маилян.