Компания «Термодом» празднует юбилей

«Термодом» начинался с малоэтажного и индивидуального строительства. В компании трудилось несколько десятков человек. Сейчас это организация, в которой несколько тысяч сотрудников, есть собственное транспортное предприятие, производственная база, крестьянско-фермерское хозяйство.



Компания не перестает развиваться. Сотрудники постоянно изучают опыт российских и зарубежных строительных организаций, посещают конференции и жилищные конгрессы, предлагают к обсуждению собственные проекты. Итог — красивый, комфортный и безопасный Город Спутник, яркий микрорайон с развитой инфраструктурой и благоустроенными общественными пространствами.



В 2018 году в Спутнике началось строительство жилого квартала «Радужные дворы» с зеленой зоной и вынесенной за пределы двора парковкой, центральной пешеходной улицы с фонтанами и жилого комплекса «Созвездие» с уютным закрытым двором и большой подземной парковкой.



Продолжается развитие набережной: парка аттракционов, детской зоны, пляжа, в ближайших планах — обустройство свадебной зоны и создание молодежной, строительство трех детских садов на 120 мест каждый, большого торгового центра и двух школ.



Компания «Термодом» неоднократно получала признание на региональном и федеральном уровне.



«Сбербанк» признал компанию «Термодом» лидером ипотеки 2014 года среди всех застройщиков России. На международном архитектурном биеннале в Минске проект набережной Спутника занял первое место.



Жилой комплекс «Лазурный» — жемчужина Спутника — получил высокую оценку Дмитрий Медведева. В 2017 году председатель правительства России лично посетил «Лазурный», осмотрел двор, пообщался с собственниками квартир. В 2018-м ЖК «Лазурный» вошел в число 125 успешных проектов по благоустройству территории в России.



Достичь этих результатов удалось за счет исключительного профессионализма сотрудников компании и ее руководителя.



Генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов в 2012 году был награжден званием «Почетный строитель России», в 2014 и 2016 годах — званием «Предприниматель года». В 2016 и 2017-м ему вручали Кубок победителя — высшую награду на конкурсе «Предприниматель года». Также в 2017 году он получил орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени, высшую награду губернии. И это далеко не полный перечень наград Рафика Ибрагимова.



Город Спутник — любимое детище «Термодома», но только им деятельность компании не ограничивается. Особая гордость — приглашение на строительство объектов к чемпионату мира. Это событие международного значения, а потому подготовкой к нему занимались организации, которые делом доказали свою надежность, в том числе и «Термодом».



Три гостиницы, которые приняли 600 болельщиков, многоэтажка для обслуживающего персонала, жилой комплекс рядом со стадионом и огромный опыт — все это теперь есть в багаже пензенской строительной компании.



«Термодом» не останавливается на достигнутом и продолжать осваивать новые площадки. Полученный опыт организация будет использовать при возведении домов в Пензе и за ее пределами.