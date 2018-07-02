В Пензе будут искать потенциально опасные для детей места

В стране стартовала акция «Безопасность детства» (0+), во время которой будут выявлять неблагоприятные для малышей и подростков территории. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова в ходе визита в Пензу.

Анна Кузнецова напомнила, что 2017 год ознаменован важным событием — было назначено ведомство, которое должно отвечать за летнюю оздоровительную кампанию. В 2018-м его работа продолжена — 1 июля стартовала акция «Безопасность детства».

«Стартовал мониторинг по всем основным направлениям летней оздоровительной кампании. В том числе мы изучаем, как организован летний отдых для детей, которые не поехали в лагеря. Даже те, кто побывал там одну смену, все остальное время будут дома. Мы смотрим на безопасность территорий, на которой могут находиться наши дети. Я, приехав в Пензу, также внимательно изучила СМИ, смотрела, какие опасные места могут быть здесь», — рассказала она.

Детский омбудсмен сообщила, что к акции подключился Совет отцов. 2 июля запланирован выход на территории для осмотра потенциально опасных мест и их ликвидации.

«Никакие совершенные меры законодательства не обеспечивают их исполнение, пока не будет личной ответственности у взрослого, находящегося рядом с ребенком, в независимости от его должности и полномочий», — отметила она.

Напомним, Анна Кузнецова приехала в Пензу с рабочим визитом 2 июля. Детский омбудсмен приняла участие в церемонии открытия летней школы «TeenГрад». В программе — рабочая встреча с губернатором Иваном Белозерцевым, в ходе которой стороны обсудят ход летней оздоровительной кампании, после — посещение лагеря «Звездочка» и личный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.