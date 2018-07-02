В России в силу вступили поправки в закон о нетрезвом вождении

Документ в начале апреля подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что закон не вводит никаких новых норм, он лишь заменяет единицы измерения наличия алкоголя в крови. Раньше количество спиртного считали в промилле, а теперь будут и в граммах. Так, будут штрафовать водителей, у которых в литре крови найдут 0,3 грамма спирта. В старом варианте ответственность несли лица с 0,16 миллиграммами алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха.

Претерпела некоторые изменения и статья КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Там слова «воздуха, или в случае…» заменили фразой «воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, или в случае…».

Автолюбители, которые пьяными сели за руль, могут лишиться прав от полутора до двух лет. Также они должны будут заплатить штраф — 30 тысяч рублей. Такое административное наказание предусмотрено и за передачу управления машиной пьяному человеку.