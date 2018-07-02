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В России намерены блокировать похищенные телефоны

2 июля в 14:18 386 просмотров

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества рассмотрела и поддержала концепцию использования системы контроля телефонов по уникальным кодам IMEI для эффективной борьбы с кражами смартфонов и «серым» ввозом устройств в страну.

Так, предлагается фактически обязать граждан привязывать свои смартфоны к сим-карте, чтобы при потере или их можно было заблокировать по заявлению абонента. В случае применения технологии операторы мобильной связи также не будут обслуживать телефоны из специально созданного черного списка, тем самым делая девайс практически бесполезным.

Отмечается, что предложение включено в концепцию контроля за мобильными телефонами, которую подготовил экспертный совет при правительстве.

Компании-импортеры и люди, приобретающие технику за границей, должны регистрировать ее в специальной базе IMEI. Зарегистрировать устройство можно будет на специальном портале или в салонах связи, сообщают «Известия».


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