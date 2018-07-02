В Думе объяснили, почему помещение под гончарную мастерскую дали с оговорками

Одно из решений, принятых на сессии Пензенской городской Думы, вызвало обсуждения в Сети. Творческому объединению «ПензаХобби» передали в безвозмездное пользование помещение на улице Октябрьская, 6, но представители организации недоумевают, почему только на 11 месяцев. Не отберут ли здание через год, и почему депутаты пригрозили им постоянными проверками, разбирались журналисты ИА «Пенза-Пресс».

«Помещение нам выделяют на время, всего на 11 месяцев, дальнейшее использование — под вопросом. Также нас предупредили, что будут постоянные комиссии, и в случае, если мы не исполняем свои обязанности, то помещение в любой момент могут забрать. Встает вопрос: как при таких условиях сделать ремонт? Ремонт требует огромной суммы, сил!» — написали представители творческого объединения в группе «Инклюзивная гончарная мастерская «Капля Солнца» в соцсети.

По их словам, помещению нужен полный капремонт: необходимо расширять санузел, почти полностью переделывать электрику, убирать плесень за трубами, в углах, проводить водоснабжение в комнаты мастеров-гончаров. Кроме того, надо устанавливать подъемник для инвалидного кресла.

Ситуацию прояснили в Гордуме.

«Как только срок подойдет к концу, представители «ПензаХобби» могут подать заявку в администрацию с просьбой предоставить помещение для дальнейшего использования, и уже администрация выйдет к депутатам с обращением. Если они будут исполнять все взятые на себя обязательства, то срок могут продлить», — отметила пресс-секретарь Гордумы Елена Саморукова.

Речь идет о том, что, по условиям, «ПензаХобби» должно не только заниматься там коммерческой деятельностью, но и проводить бесплатные занятия с инвалидами. Контролировать процесс будут, в том числе, сами депутаты.

По поводу того, что помещение еще надо доводить до ума, Елена Саморукова сказала, что представители творческого объединения сами его выбрали.

«Им предлагали помещение в школе № 30, где все оборудовано, в том числе — для работы с инвалидами, но они туда не захотели переезжать. Выбрали ул. Октябрьскую, 6, потому что оно находится недалеко от вокзала. Конечно, оно не оборудовано, раньше в нем располагались мировые судьи», — пояснила она.

Напомним, содействия в поиске нового помещения для инклюзивной гончарной мастерской попросили во время приема граждан у губернатора Ивана Белозерцева.