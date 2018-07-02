На ул. Леонова произошел пожар: огонь перекинулся с сараев на жилой дом

В Заводском районе города Пензы днем 2 июля случился пожар. В Сети появились видеозаписи происшествия.

Как сообщила информагентству начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, по предварительной информации, на улице Леонова загорелись сараи на площади 400 квадратных метров.

«Сгорели стоящие рядом два легковых автомобиля. Также огонь перекинулся на жилой дом № 9 по улице Леонова — обгорели окно и стена», — рассказала она.

Жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Кадры с места происшествия появились в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».