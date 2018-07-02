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Хоккеисты пензенского «Дизеля» готовятся к новому сезону

2 июля в 15:16 262 просмотра
«Дизель» вышли из отпуска, накануне состоялось первое организационное собрание.

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Хоккеисты пензенского хоккейного клуба «Дизель» вышли из отпуска, накануне состоялось первое организационное собрание.

1 июля на базе хоккейного клуба «Дизель» состоялось первое организационное собрание. В расширенном списке хоккеистов значатся 33 игрока.

Вратари: Владислав Фокин, Сергей Белов, Максим Борисов и Глеб Носов.

Защитники: Максим Томкин, Максим Чигирев, Артем Лесников, Максим Семичастнов, Виталий Люлько, Андрей Корабейников, Андрей Кравченко, Дмитрий Киселев, Денис Бельский, Игорь Артамонов и Антон Антонов.

Нападающие: Владислав Барулин, Владислав Волков, Никита Демин, Александр Дудин, Давид Думбадзе, Максим Зюзякин, Наиль Кантеев, Юрий Кокшаров, Кирилл Кокшин, Максим Колмыков, Виктор Луговской, Данил Макаров, Василий Москалев, Михаил Потапов, Максим Субботин, Александр Тарасов, Сергей Колесников, Максим Чумаков.

Как сообщает пресс-служба клуба, с 2 по 4 июля игроков «Дизеля» ждет углубленный медицинский осмотр. Первая втягивающая тренировка на стадионе «Первомайский» запланирована на 5 июля. С 10 по 22 июля команда поедет на сборы в Заречный. Первый выход на лед запланирован на 24 июля.


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