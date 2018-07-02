Кузнецова: Я вижу в Пензенской области реальную поддержку социальных проектов

В Пензе 2 июля состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Иван Белозерцев поздравил Анну Кузнецову с недавним переназначением на должность.

«Это говорит о том, что вы своей работой зарекомендовали себя с положительной стороны, и президентом было принято соответствующее решение, на Пензенской земле мы расцениваем это так», — отметил глава региона.

Губернатор ознакомил уполномоченного при президенте по правам ребенка с организацией летнего отдыха детей

«К этой оздоровительной кампании мы начали готовиться сразу же после окончания прошлой. К сожалению, часть загородных лагерей достались нам в качестве наследия тяжелых 90-х годов. Мы ремонтируем столовые и жилые корпуса, вкладываем и продолжим вкладывать средства в развитие материально-технической базы», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор также отметил, что повышенное внимание уделяется развивающим программам для отдыхающих детей и обеспечению мер безопасности.

«Главная задача — оздоровить детей, организовав хорошую содержательную работу, без нарушений мер безопасности, чтобы родители, отправляя детей на отдых, ни о чем не беспокоились. На прошлой неделе я лично посетил три лагеря — персонал работает, реализуются интересные проекты», — сказал он.

Иван Белозерцев сообщил, что с 2017 года в регионе введена практика внезапных проверок загородных лагерей, в том числе — в вечернее и ночное время, и она будет продолжена.

«Мне очень радостно слышать о ходе модернизации детских лагерей отдыха, поскольку этот пункт требует особого внимания. Мы изучили порядка 80 субъектов РФ, выяснив, что реконструкция требуется многим объектам», — отметила Анна Кузнецова.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка проведет в Пензенской области мониторинг безопасности с помощью представителей Совета отцов и Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Я вижу в Пензенской области реальную поддержку социально важных проектов. В мой прошлый визит в регион мы обсуждали проект социальной навигации, сейчас уже принята его концепция, надеюсь, что в скором времени он будет внедрен. Очень важно приблизить социальную помощь к людям, которые в ней нуждаются. Надеюсь, что «Социальный навигатор», функционирующий в формате «одного окна», поможет сделать поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, более эффективной, а главное — более быстрой», — добавила Анна Кузнецова.