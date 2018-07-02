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В Пензе изменят место отправки автобусов на Лермонтовский праздник

2 июля в 15:44 464 просмотра
, 7 июля на Лермонтовский праздник пензенцев доставят организованно — автобусами. Однако в этом году они будут ждать горожан в другом месте.

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По традиции, 7 июля на Лермонтовский праздник пензенцев доставят организованно — автобусами. Однако в этом году они будут ждать горожан в другом месте.

Как сообщает пресс-служба мэрии, автобусы большой вместимости будут уезжать с привокзальной площади «Пенза-I» (конечной остановки Зареченских автобусов) с 7.00 до 8.00. Это связано с тем, что площадь им. Ленина, которая была местом отправки раньше, сейчас находится на реконструкции.

Стоимость проезда — 500 рублей, дети до семи лет поедут бесплатно, если не станут занимать отдельного места.

Планируется задействовать до восьми автобусов вместимостью 400 человек. Обратно они будут отправляться с 14.00 до 15.00.

С программой Лермонтовского праздника (0+) можно ознакомиться здесь.


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