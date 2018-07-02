В Пензенской области определились с регоператором по вывозу мусора

В управлении жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения подписали соглашение об организации деятельности по обращению с коммунальными отходами (ТКО) на территории Пензенской области «Восточная зона». Региональным оператором стала компания ООО «Экопром».

В состав «Восточной зоны» вошли Кузнецкий, Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский муниципальные районы Пензенской области.

Как сообщили в компании, теперь деятельность по обращению с ТКО будет вестись в соответствии с территориальной схемой, которую утвердили на областном уровне. На встрече стороны обозначили требования к реализации новой системы обращения с отходами и определили первостепенные задачи.

Регоператор по обращению с ТКО будет нести ответственность за весь цикл обращения с отходами на закрепленной за ним территории, а также ликвидировать несанкционированные свалки. На территории субъекта может действовать один или несколько операторов в зависимости от принятой программы.