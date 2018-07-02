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Российские ученые нашли новый способ восстановления после инфаркта

2 июля в 16:10 242 просмотра

Группа российских ученых из МГУ разработала новый метод лечения последствий инфаркта с помощью генной терапии.

Метод основан на том, что специалисты доставляют гены HGF и VEGF165 в пораженные области сердца, чтобы закодировать код белка, обеспечить рост клеток внутренней стенки сосудов, а также защитить клетки сердца от гибели при ишемии, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что изначально в МГУ предполагали, активация гена фактора роста гепатоцитов (клеток печени) HGF, а также гена фактора роста эндотелия сосудов VEGF165 приведут к увеличению сосудов, но разработанная генная терапия активировала стволовые клетки сердца, которые организм смог использовать для восстановления миокарда после повреждения.

Это исследование смогут применять для лечения больных, которые перенесли инфаркт миокарда.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-275984/

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