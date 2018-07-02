Российские ученые нашли новый способ восстановления после инфаркта

Метод основан на том, что специалисты доставляют гены HGF и VEGF165 в пораженные области сердца, чтобы закодировать код белка, обеспечить рост клеток внутренней стенки сосудов, а также защитить клетки сердца от гибели при ишемии, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что изначально в МГУ предполагали, активация гена фактора роста гепатоцитов (клеток печени) HGF, а также гена фактора роста эндотелия сосудов VEGF165 приведут к увеличению сосудов, но разработанная генная терапия активировала стволовые клетки сердца, которые организм смог использовать для восстановления миокарда после повреждения.

Это исследование смогут применять для лечения больных, которые перенесли инфаркт миокарда.