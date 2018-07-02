Губернатор при посещении «Звездочки» дал поручение по развитию чирлидерства
Изменения ОСАГО в 2018 году. Разбираемся с автоюристом
Лермонтовский праздник поэзии. ПРОГРАММА
Рецензия на фильм «Красотка на всю голову»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенский спортсмен завоевал «золото» на чемпионате Европы
Хоккеисты пензенского «Дизеля» готовятся к новому сезону
Болельщики доехали на матчи в Саранск без приключений
На стадионе «Зенит» пройдет турнир в честь 100-летия пензенского футбола
В пензенский «Дизель» возвращаются два игрока
Пензенец выступит на этапе кубка мира по триатлону в Венгрии
Пензенские мотогонщики одержали победу на чемпионате ПФО
В Пензе юбилейный «Кубок Дизеля-2018» стартует 8 августа
В Лунинском районе пройдут соревнования по автомодельному спорту
Двое пензенцев стали чемпионами России по прыжкам в воду

Пензенец Евгений Игнатьев стал чемпионом мира по бодибилдингу

2 июля в 16:24 370 просмотров
«золото» на соревнованиях.

" data-title="Пензенец Евгений Игнатьев стал чемпионом мира по бодибилдингу — Пенза-пресс, рунет за день">

Лучшие атлеты со всего мира собрались в Италии на чемпионате мира по бодибилдингу. Жителю Пензы Евгению Игнатьеву удалось взять «золото» на соревнованиях.

Пензенец одержал победу в классе «мen». Евгений Игнатьев признается, что его путь к столь высокому титулу был долог — профессионально он занимается фитнесом и бодибилдингом с 2007 года. За это время дважды был чемпионом Европы, два раза выигрывал Кубок городов России.

«Он проводится в Пензе федерацией NABBA. В этом году я стал здесь вторым, а после поехал на Чемпионат мира и выиграл там «золото». В прошлом году я уже выступал на ЧМ в Самаре, занял там пятое место», — рассказал спортсмен.

В планах у Евгения Игнатьева — попасть на соревнования «Мистер Вселенная» и одержать в них победу. Поэтому все силы он намерен направить на подготовку.

Кроме Евгения Игнатьева, на Чемпионат мира в Италию ездила и пензячка Евгения Денисова — его подопечная. Девушка стала третьей в номинации «Тоннет».

Фотография: скриншоты - https://www.instagram.com/evgeny_ignatev/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...