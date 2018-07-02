Пензенец Евгений Игнатьев стал чемпионом мира по бодибилдингу

Лучшие атлеты со всего мира собрались в Италии на чемпионате мира по бодибилдингу. Жителю Пензы Евгению Игнатьеву удалось взять «золото» на соревнованиях.

Пензенец одержал победу в классе «мen». Евгений Игнатьев признается, что его путь к столь высокому титулу был долог — профессионально он занимается фитнесом и бодибилдингом с 2007 года. За это время дважды был чемпионом Европы, два раза выигрывал Кубок городов России.

«Он проводится в Пензе федерацией NABBA. В этом году я стал здесь вторым, а после поехал на Чемпионат мира и выиграл там «золото». В прошлом году я уже выступал на ЧМ в Самаре, занял там пятое место», — рассказал спортсмен.

В планах у Евгения Игнатьева — попасть на соревнования «Мистер Вселенная» и одержать в них победу. Поэтому все силы он намерен направить на подготовку.

Кроме Евгения Игнатьева, на Чемпионат мира в Италию ездила и пензячка Евгения Денисова — его подопечная. Девушка стала третьей в номинации «Тоннет».