Пензенский государственный университет вошел в топ-20 рейтинга экономических вузов России-2018. Критерием стал уровень зарплат выпускников за пять лет.

По данным портала «Superjob для студентов», ПГУ наряду с Уральским государственным экономическим университетом и Ульяновским госуниверситетом занял в списке 14 место. Его выпускники, считают исследователи, могут претендовать в Москве на зарплату в 60 000 рублей. Это на 1000 рублей меньше, чем в 2017 году. Тогда ПГУ занимал 13 строчку. При этом в Пензе остается 53% его выпускников, отмечается в исследовании.

Первое место в рейтинге занял национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», его студенты могут рассчитывать в Москве на 110 000 в месяц. Также в тройке лидеров — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ (100 000 рублей) и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (95 000 рублей).

О рейтингах пензенских вузов можно прочитать здесь.