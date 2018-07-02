Нашелся инвестор для достройки дома обманутых дольщиков в Кувшиново

Дом находится на улице Сосновой 6/8, по нему в реестре числится 120 человек.
«Восстановление прав граждан по данному жилому дому позволит сократить количество пострадавших участников почти на 40 процентов», — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников
В ближайшее время начнется проработка технических деталей.
Напомним, в Вологодской области по поручению главы региона разработан и применяется на практике механизм, позволяющий решить проблему обманутых дольщиков: инвесторы получают преференции — возможность в дальнейшем взять в аренду земельный участок без проведения торгов, сообщает 35media.