Нашелся инвестор для достройки дома обманутых дольщиков в Кувшиново

В Вологодской области нашли инвестора, готового взяться за достройку дома обманутых дольщиков в поселке Кувшиново. Договоренность была достигнута на встрече главы региона Олега Кувшинникова с генеральным директором ЗАО «Горстройзаказчик» Петром Рыжковым.

Дом находится на улице Сосновой 6/8, по нему в реестре числится 120 человек.

«Восстановление прав граждан по данному жилому дому позволит сократить количество пострадавших участников почти на 40 процентов», — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников

В ближайшее время начнется проработка технических деталей.

Напомним, в Вологодской области по поручению главы региона разработан и применяется на практике механизм, позволяющий решить проблему обманутых дольщиков: инвесторы получают преференции — возможность в дальнейшем взять в аренду земельный участок без проведения торгов, сообщает 35media.