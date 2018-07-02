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После победы России абоненты Tele2 скачали больше трафика, чем на Новый год

2 июля в 17:21 158 просмотров
«Россия-Испания» клиенты Tele2 в Москве скачали 367 Tб, что в 2,5 раза превышает объем потребления накануне Нового года.

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Tele2 зафиксировала рекордный рост дата-трафика и голосовых вызовов после победы национальной футбольной сборной. В вечер матча «Россия-Испания» клиенты Tele2 в Москве скачали 367 Tб, что в 2,5 раза превышает объем потребления накануне Нового года.

Пик активности болельщиков пришелся на час с 19.00 до 20.00, когда команды разыгрывали серию пенальти. Объем потребления трафика во время игры почти на 50% превышал значения в эти же часы обычного воскресенья. При этом абоненты в столичной сети Tele2 израсходовали на 20% больше трафика во время церемонии открытия ЧМ и матча России с Саудовской Аравией, когда оператор также регистрировал пиковые нагрузки. До полуночи интернет-потребление болельщиков составило 367 Tб в Москве и 1 722 Тб в России, что в 2,5 раза превышает значения предновогоднего вечера в столице и на 70% по стране.

На стадионе «Лужники», в фан-зоне и на прилегающих к ним территориях абоненты Tele2 израсходовали более 3 Тб мобильного интернета и совершили свыше 60 тыс. звонков во время трехчасового матча. В зоне для болельщиков на Воробьевых горах рост дата-трафика составил 60%, а голосового — 75%, хотя для этой территории характерна постоянная повышенная активность потребления мобильных услуг. Особенно много футбольные фанаты загружали фото и видео в Instagram, Facebook и VK, пользовались стриминговыми сервисами.

Как показывает активность абонентов в сети Tele2, празднование победы сборной России в Москве продолжалось до пяти часов утра. Наиболее популярными местами стали фан-зона на Воробьевых горах, Красная площадь, а также центральные улицы Москвы: Никольская, Петровка, Большая Дмитровка, Тверская и Мясницкая.

«Главное футбольное событие этого лета запомнится нам не только яркими играми и своей атмосферой, но и испытанием нашей сети на прочность. Мы заблаговременно подготовились к наплыву абонентов, но вчерашняя игра показала, что сетевая инфраструктура Tele2 способна принять по-настоящему экстремальные нагрузки. Многие из наших абонентов поехали в центр Москвы праздновать победу сборной. Благодаря круглосуточной работе технической службы клиенты Tele2 не испытывали никаких проблем с качеством связи и активно делились моментами этого удивительного дня через социальные сети и мессенджеры», — рассказал генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.


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