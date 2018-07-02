Пензенец в Сети рассказал о чудесном спасении птицы

Пензенец Михаил Мишин на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о том, как ему удалось вернуть к жизни умирающую камышовку.

По его словам, неподвижную птицу он увидел на поверхности воды в поливочном баке. Мужчина вытащил ее и стал реанимировать, делая искусственное дыхание и массаж сердца.

«Дул тихо, массажировал аккуратно, ведь по размерам их (птиц) уместилось бы на ладони три-четыре штуки. Ее острый клюв стал открываться сам, глотая воздух, в отличии от глаз, которые открывались и закрывались вновь. Птичку начинало трясти и она опять «отключалась». Понимая, что в моих руках находится жизнь пернатого певца, песнь которого, на мой взгляд, одна из лучших, я продолжил реанимировать этот мокрый комок перьев», — рассказал Михаил Мишин.

И случилось чудо — спустя некоторое время птица очнулась окончательно, но ее начало лихорадить. Пензенец завернул ее в майку и стал отогревать.

«Лихорадка закончилась, вместе с тем она опять «вырубилась». Мало-помалу ее грудь начала подниматься, было понятно, что к камышовке возвращается жизнь. Птица начала обсыхать, но, трепыхаясь, расставив крылья, все еще падала. Через некоторое время начала смотреть с осторожностью и осознанием, что находится среди людей, мгновение и… оставив следы жизнедеятельности на майке, вспорхнув, улетела и села на ближайший куст.

Проследив за ней какое то время и убедившись, что все хорошо, чувство радости и счастья наполнило наши с братом сердца. Живая птичка и радостный человек. Вот такой финал этой истории, трагической вначале и счастливой в конце, полном радости, как и в матче чемпионата мира по футболу «Россия — Испания», — завершил он свой рассказ.

Напомним, Михаил Мишин увлечен птицами. Он регулярно проводит фотоохоту на пернатых, добывая уникальные и невероятные по красоте кадры.