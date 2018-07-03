Губернатор поздравил пензенских сотрудников ГИБДД с праздником

3 июля по всей стране отмечают День ГИБДД. Пензенских сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Пензенской области поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Обеспечение порядка, предотвращение правонарушений и аварийности на автомагистралях, сбережение жизни и здоровья граждан, регистрация транспортных средств, проверка их технического состояния, — вот далеко не полный перечень ваших обязанностей. С гордостью могу сказать, что справляетесь вы с ними достойно.

В основе заслуженных успехов — ваш профессионализм, накопленный опыт, ответственность за порученное дело, целеустремленность и энергия.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, за эффективное решение стоящих перед вами масштабных задач.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России», — сказано в поздравлении.