РЕН ТВ установил исторический рекорд

По данным Mediascope, в июне 2018 года доля РЕН ТВ составила 6,4%. Это самый высокий показатель месяца за всю историю существования канала. Результат был достигнут благодаря балансу в программной сетке: на сегодняшний день РЕН ТВ успешно совмещает документально-публицистическое, информационное и развлекательное вещание.

В июне особое внимание зрители уделили популярным зарубежным фильмам, среди которых — «Восхождение Юпитер» (12+; доля 10,7%), «Принц Персии: пески времени» (12+; 10,5%), «Перл Харбор» (12+; 9,7%), «Грань будущего» (12+; 8,4%), «300 спартанцев: расцвет империи» (16+; 8,4%).

Июнь на РЕН ТВ прошел под эгидой «Игры престолов» (18+). Телеканал является эксклюзивным обладателем прав на бесплатный показ легендарного фэнтези — и зрители это ценят. Благодаря удобному формату «1 сезон за 1 воскресенье» сериал внес существенный вклад в июньский успех. Средняя доля первого сезона составила 7,5% в целевой аудитории «Все 25−54» и 9,4% в аудитории «Мужчины 25−54».

Аудитория продолжает выбирать РЕН ТВ за качественный документальный контент. Популярный проект «Засекреченные списки» (16+), построенный в формате топ-листов, 9 июня посмотрели 9,7% зрителей, а 8 июня — 9,3%.

Традиционно популярностью пользуются «классические» программы Игоря Прокопенко. Доля проекта «Самые шокирующие гипотезы» (16+) от 7 июня составила 8,6%, а «Территории заблуждений» (16+) от 23 июня — 8,0%. Средняя доля показа «Военной тайны» (18+) в рамках праздничного спецпрограммирования 11 июня — 9,1%.

РЕН ТВ исторически является телеканалом с сильным информационным вещанием. В июне канал подтвердил этот факт, показав высокую долю проектов новостного блока. Лучшие результаты — у «Экстренного вызова» (18+) и «Новостей» (18+) от 21 июня. Выпуски в 12.00 и 12.30 посмотрело 8,7% и 9,1%. 17 июня итоговую информационно-аналитическую программу «Добров в эфире» (16+) выбрали 7,9% зрителей.

В праздничный день 12 июня РЕН ТВ показал популярные мультфильмы российской мультипликационной студии «Мельница». В распоряжении телеканала — эксклюзивные права на премьеры и главные проекты мультипликаторов. Самыми успешными в День России стали мультфильмы о трех богатырях: «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+) — 9,1%, «Три богатыря на дальних берегах» (0+) — 8,8%, «Три богатыря и принцесса Египта» (6+) — 8,6%, «Три богатыря. Ход конем» (6+) — 8,5%, а также «Три богатыря и Морской царь» (6+) — 8,5%.