Долги россиян перед банками выросли на 26%

Как отметили в НРА, кредитование компаний имеет более медленные темпы роста: с января по май корпоративный кредитный портфель банков вырос лишь на 5% и составил 34,14 трлн рублей.
По мнению старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока «Управление благосостоянием» Александра Бондаренко, рост показателя розничного кредитования свидетельствует о том, что россияне постепенно оправляются от кризиса 2014−2015 годов.
«Несмотря на санкции возвращается ощущение стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена», — считает он.