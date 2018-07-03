В Пензе стажер колонии заплатит штраф за передачу телефонов заключенному

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в конце апреля 20-летний парень стажировался на должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. Во время службы неизвестный попросил его передать телефон одному из заключенных. В награду пензенец получил также мобильник.

Через месяц сотрудник колонии предложил тому же заключенному передать еще один телефон, но уже за 5000 рублей. Через несколько дней стажер получил от осужденного часть денег: тот пополнил на 1 000 рублей баланс его телефона.

В результате, телефоны изъяли, а мужчине назначили штраф — 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.