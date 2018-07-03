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Вступили в силу изменения в освидетельствование водителей на опьянение

3 июля в 12:10 3752 просмотра
, согласно которому разрешается брать у водителей кровь для определения степени опьянения.

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3 июля в России вступил в силу закон, согласно которому разрешается брать у водителей кровь для определения степени опьянения.

Федеральный закон подписан президентом страны, он позволил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Административная ответственность для водителей наступит, если после проверки будет выявлено содержание спирта от 0,3 граммов на литр. Если человек окажется пьян, то ему грозит лишение прав от года до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее проверять автолюбителей на трезвость можно было при помощи алкотестера и измерения содержания паров алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, пишет auto.newsru.


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