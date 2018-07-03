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Кувайцев поздравил пензенских работников и ветеранов ГИБДД с праздником

3 июля в 12:26 262 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников и ветеранов управления ГИБДД Российской Федерации с профессиональным праздником.

«Сегодня, когда стремительно растет количество транспорта на наших дорогах, ваша работа по обеспечению бесперебойности и безопасности движения, профилактики аварийности на автомагистралях, приобретает особое значение.

От вашего труда, внимания и добросовестности зависит сохранность жизни и здоровья людей, ответственность и культура водителей и пешеходов. Выражаю признательность всем, кто с честью выполняет свой профессиональный долг, руководствуясь принципами, добивается укрепления дисциплины и порядка на дорогах.

Особая благодарность — ветеранам службы, чей вклад в воспитание молодых сотрудников неоценим.

Искренне желаю вам дальнейших успехов в нелегкой деятельности, доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни!» — говорится в поздравлении.


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