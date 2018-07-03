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Пензенцы в День Хопра очистят истоки реки

3 июля в 12:36 330 просмотров
«Зеленая волна — за зеленую губернию!» на истоках реки Хопер в Пензенской области пройдет экологический праздник (0+).

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14 июля в рамках проекта «Зеленая волна — за зеленую губернию!» на истоках реки Хопер в Пензенской области пройдет экологический праздник (0+).

День Хопра направлен на формирование культуры экологически целесообразного, здорового образа жизни и воспитания чувства патриотизма у жителей региона. Праздник начнется с уборки территории добровольцами.

Также в программе — награждение победителей конкурса детского рисунка «Наш Хопер — 2018» и музыкально-просветительская программа, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2016/07/25/9411387

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