Пензенцы в День Хопра очистят истоки реки

14 июля в рамках проекта «Зеленая волна — за зеленую губернию!» на истоках реки Хопер в Пензенской области пройдет экологический праздник (0+).

День Хопра направлен на формирование культуры экологически целесообразного, здорового образа жизни и воспитания чувства патриотизма у жителей региона. Праздник начнется с уборки территории добровольцами.



Также в программе — награждение победителей конкурса детского рисунка «Наш Хопер — 2018» и музыкально-просветительская программа, сообщает пресс-центр облправительства.