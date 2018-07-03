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Пензенская команда — чемпион Спартакиады молодежи допризывного возраста

3 июля в 13:11 228 просмотров
, которая проходила в Тамбове.

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Сборная команда Пензенской области стала чемпионом Спартакиады молодежи России допризывного возраста, которая проходила в Тамбове.

Пензенцы победили с большим преимуществом. По количеству набранных очков ребята в два раза превзошли ближайших преследователей — команды Липецкой области (2 место) и Санкт-Петербурга (3 место), сообщает пресс-центр регионального правительства.

В состав сборной Пензенской области вошли Сергей Баскаков, Вадим Мартынов, Иван Прудентов, Михаил Панькин (все — Сердобский район), Данила Клюев (Кузнецк), Никита Гуляев, Антон Шумкин, Алексей Беляев, Дмитрий Кныш (все — Пенза), Андрей Копылов (Заречный).

Тренеры сборной команды Пензенской области — Александр Головин и Алексей Юдин.


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