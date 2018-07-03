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Пензячка представила арт-объекты с сеном на фестивале Moscow flower show

3 июля в 13:21 290 просмотров
(0+). Скульптор и дизайнер из Пензы Дарья Лисицина представила там свой проект.

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С 28 июня по 8 июля в Москве проходит международный фестиваль садов и цветов Moscow flower show (0+). Скульптор и дизайнер из Пензы Дарья Лисицина представила там свой проект.

Приглашение на столичный фестиваль Дарья Лисицина уже не первый год получает от президента Moscow Flower Show Карины Лазаревой.

«В 2017 году я курировала программу детских садов. В этом году у нас был проект, посвященный сену и его перерождению. Мой товарищ из Армении делал сенных животных, его концепция была связана с формами травы, что она из живого материала становится мертвой, но при этом опять приобретает живую форму в виде зверей. У меня была такая концепция: я использовала сено в качестве материала для современного искусства. Были реплики различных картин российских живописцев, был фрагмент американской готики и темы из Бэнкси [английский андерграундный художник стрит-арта]", — рассказала Дарья Лисицина.

Впереди — еще два фестиваля в Калуге и один в Томске. Так, в Калужскую область на фестиваль «Архстояние» (0+) пензенская команда в составе Дарьи Лисициной, актера театра Депертутто Василия Ревякина и участника КВН, блогера Дмитрия Степашина везет акустическую инсталляцию.

Moscow Flower Show проводится ежегодно летом в Москве. Фестиваль проходит на территории парка искусств «Музеон» на Крымской набережной, в нем принимают участие эксперты ландшафтного дизайна со всего мира.

Фотография: скриншоты - https://www.facebook.com/daryalisitsina

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