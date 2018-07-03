Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами

«Этого можно достичь, если чаще общаться с руководством учреждений и тренерским составом, вникать в текущую ситуацию, помогать в решении сложностей», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что организация работы спортшколы влияет на результаты ее воспитанников.

«Важно все — и учебно-спортивная база, и профессионализм преподавателей, и актуальность методик проведения тренировки», — добавил Иван Белозерцев.

Методическую помощь на базе Центра спортивной подготовки Пензенской области осуществляет отдел по координации деятельности и методического обеспечения спортивных организаций.

«С начала года проведено два семинара по вопросам развития отрасли, методический и судейский семинары по плаванию. Обучение прошли более 150 тренеров и других специалистов», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Для улучшения уровня профподготовки кадров в 2018 году запланированы еще 12 научных, методических и информационных мероприятий в сфере спортивной подготовки. Аналогичную работу проводят и региональные спортивные федерации. В первом квартале прошло шесть методических и судейских мероприятий по лыжным гонкам, фигурному катанию, тхэквондо, легкой атлетике, кекусинкай.

С января стартовала аттестация тренеров подведомственных учреждений. На развитие спорта в области выделяются значительные бюджетные средства.

«Так, 8,8 млн рублей в этом году заложено на командирование пензенских спортсменов и команд для участия во всероссийских соревнованиях. В первом квартале 2018 года наши спортсмены завоевали 38 медалей», — добавили в пресс-центре.

На организацию спортивных мероприятий в бюджете предусмотрено 6,8 млн рублей. В первом квартале 2018 года в регионе прошло 62 соревнования.