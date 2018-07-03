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В Заречном начали возрождать скейт-парк

3 июля в 14:07 244 просмотра
, дело осталось за малым. Однако требуются дополнительные деньги.

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В городе Заречном Пензенской области собираются восстановить скейт-парк. Уже есть новые конструкции для площадки, дело осталось за малым. Однако требуются дополнительные деньги.

Скейт-парк находится на территории молодежно-досугового центра «Ровестник». Металлические конструкции для него передал пензенский центр спортивной подготовки.

«Они — в хорошем состоянии, в центре спортивной подготовки их не использовали. Мы их разобрали, сняли старую фанеру. Сейчас ищем спонсоров, которые помогут предоставить новую. Пока идут ремонтные работы, делается все нашими усилиями», — рассказал информагентству директор МАУ МДЦ «Ровесник» Андрей Трифонов.

В группе МДЦ «Ровесник» социальной сети «ВКонтакте» появился пост с просьбой откликнуться неравнодушных в восстановлении скейт-парка.


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