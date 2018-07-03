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Ученые смогли перепрограммировать мозг

3 июля в 14:23 182 просмотра
«Хайтек».

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Биологи смогли перепрограммировать нейроны головного мозга у грызунов. Об этом сообщает «Хайтек».

Ученые ввели в нейрон головного мозга ген флуоресцирующего белка GCaMP6, который начинает светиться при прохождении через него электрического импульса. После этого мышам начали показывать серый экран с белым квадратом, который появлялся раз в секунду в рандомных местах. Иногда квадрат попадал в нужную точку, которая была в точке за полем зрения исследуемого нейрона, но попадала в поле зрение других клеток. В результате у этого нейрона увеличились отростки, образующие связи, но уменьшились связи у клеток, которые не формировали зрительные сигналы.

Отмечается, что благодаря световому сигналу исследователи изменили свойства клеток отдельно взятого участка головного мозга. Выяснилось, что нейронные сети могут измениться в ответ на внешние раздражители и это можно сделать искусственным путем. Несмотря на это, нейроны остаются стабильными.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-385364/

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