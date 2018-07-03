Ученые смогли перепрограммировать мозг

Ученые ввели в нейрон головного мозга ген флуоресцирующего белка GCaMP6, который начинает светиться при прохождении через него электрического импульса. После этого мышам начали показывать серый экран с белым квадратом, который появлялся раз в секунду в рандомных местах. Иногда квадрат попадал в нужную точку, которая была в точке за полем зрения исследуемого нейрона, но попадала в поле зрение других клеток. В результате у этого нейрона увеличились отростки, образующие связи, но уменьшились связи у клеток, которые не формировали зрительные сигналы.

Отмечается, что благодаря световому сигналу исследователи изменили свойства клеток отдельно взятого участка головного мозга. Выяснилось, что нейронные сети могут измениться в ответ на внешние раздражители и это можно сделать искусственным путем. Несмотря на это, нейроны остаются стабильными.