Под Пензой пройдет фестиваль-праздник «Купала в Золотаревке»

7 июля на живописном берегу пруда в 25 километрах от Пензы состоится историко-культурный фестиваль-праздник «Купала в Золотаревке» (0+).

Целью мероприятия являются поддержка традиционной народной культуры, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия. Участники смогут прикоснуться к древней традиции проведения главного праздника лета у славян и многих других народов северного полушария.

Принять участие в фестивале может любой желающий, вход — свободный. В программе праздника — выступление фольклорных коллективов из Золотаревки и Леонидовки, лучный тир, катание на лошадях и пони, можно сделать с ними фото.

Также гостей праздника ждут угощения от кафе «Апельсин» и «Кулинар 1», шашлык и настоящий узбекский плов; мастер-классы, мастер-шоу и лекции по купальским традициям и купальским травам, по плетению традиционных поясов, по бересте и другие; выставка-продажа изделий известных мастеров-ремесленников.

Будет и Большая Купальская программа, включающая в себя хороводы, песни, игры и танцы, купальский костер и пускание венков.

Кроме того, на площадке фестиваля будут работать не менее трех фотографов. По итогам праздника состоится фотоконкурс, победителей которого наградят ценными призами. Их определят профессиональные фотографы и пользователи соцсети.

Желающие могут посетить платную экскурсию. Она пройдет с 11 до 14 часов, после чего продолжится вместе с основным праздником, включает в себя:

— посещение музея Золотаревского городища и одноименного археологического комплекса;

— встречу с археологами и лично с руководителем раскопок д. и.н, профессором Г. Н. Белорыбкиным ;

— обед в «Лагере археологов», возможность посетить родник с «живой водой» и свободное общение;

— доставку до площадки проведения праздника, участие в мастер-классах и других мероприятиях праздника (с 14 до 20 часов).

Выезд из Пензы запланирован на 10.30, возвращение — в 21.00.

Те, кто хочет посетить праздник без экскурсионной программы, добраться до Золотаревки могут следующим образом:

— на рейсовых маршрутных автобусах: от центрального рынка, которые ходят ежечасно. От остановки в Золотаревке до места проведения праздника — 10 минут пешком. Обратные рейсы также ходят ежечасно, последний — в 18.30.

— на личном автотранспорте: от центра Пензы до места проведения мероприятия — примерно 35 минут езды. Парковка находится в 60 метрах от фестиваля;

— также возможен заказ местного такси.

Организаторами фестиваля являются АНО Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива», Фонд развития Пензенского русского народного хор им. О. В. Гришина «Милая роща» и культурно-досуговый центр поселка Золотаревка.

Подробнее о предстоящем событии можно узнать в группе «Купала в Золотаревке» соцсети «ВКонтакте».