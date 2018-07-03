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Пензенский ротвейлер победил на чемпионате в Твери

3 июля в 15:31 132 просмотра
, заводчиков и любителей этой породы собак, в том числе — из Пензы.

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В Твери прошел межрегиональный чемпионат ротвейлеров. Он собрал около 300 профессиональных спортсменов, заводчиков и любителей этой породы собак, в том числе — из Пензы.

Об этом пишет информационно-аналитический портал «Край справедливости».

На чемпионат было заявлено 99 собак породы ротвейлер. Победителями стали участники из Пензы, Крыма, Москвы, Смоленска, Нижнего Новгорода, Тюмени и Санкт-Петербурга.

Лучших выбирало жюри, в числе которого были известные международные судьи из Аргентины и Сербии.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83-3478955/

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