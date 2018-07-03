Пензенский ротвейлер победил на чемпионате в Твери

В Твери прошел межрегиональный чемпионат ротвейлеров. Он собрал около 300 профессиональных спортсменов, заводчиков и любителей этой породы собак, в том числе — из Пензы.
Об этом пишет информационно-аналитический портал «Край справедливости».
На чемпионат было заявлено 99 собак породы ротвейлер. Победителями стали участники из Пензы, Крыма, Москвы, Смоленска, Нижнего Новгорода, Тюмени и Санкт-Петербурга.
Лучших выбирало жюри, в числе которого были известные международные судьи из Аргентины и Сербии.
Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83-3478955/