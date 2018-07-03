Школьники в 2022 году будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку

В России в 2022 году введут обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку. В настоящее время уже разрабатываются задания.

«С 2022 года будет введен иностранный язык, уже сейчас разрабатываем задания. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию. Если иностранный язык будет обязательный, то он будет двухуровневый. То, что английский будет разделен на два уровня, выходит из стандарта 2010 года», — процитировали слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ РИА Новости.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в соответствии и с экспертным, и с профессиональным мнением, планируется с 2022 года ввести экзамен по иностранному языку, а в 2020 году — ввести пилот в 19 регионах. На сегодняшний день иностранный язык сдают всего 11,5% школьников.